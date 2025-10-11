D’Alema e la foto con Putin a Pechino | C’era l’80% dell’umanità isolarli è da cogl**ni E su Gaza | Senza Palestina si rischia un conflitto continuo

Durante la Festa del Foglio, Massimo D’Alema ha commentato la foto scattata alla parata militare di Pechino, in cui appariva anche lui nelle scorse settimane, scatenando polemiche tra alcuni esponenti politici. «La maggioranza delle persone in quella foto provengono da paesi democratici», ha affermato l’ex presidente del Consiglio. «Facendo i conti, di quante persone sono rappresentate lì, si tratta dell’80% del genere umano. Se pensiamo di isolarli, siamo coglioni. Non trovo altra definizione». La presenza di D’Alema a Pechino aveva suscitato la dura reazione del leader di Azione, Carlo Calenda, che l’aveva definita «una vera schifezza», equiparandola a comportamenti «di livello Salvini». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: alema - putin

A Pechino spunta D’Alema per la parata con Putin e Xi Jinping. L’intervista alla Tv cinese, la sfuriata di Calenda: «È una schifezza» – Il video

“Una vera schifezza”, attacco durissimo a D’Alema andato alla corte di Putin e Xi Jinping

C’era anche il “cinese” D’Alema alla parata di Xi con Putin e gli autocrati della terra. Bignami: “Di una gravità inaudita” (video)

D'Alema e la battuta sulla foto con Putin e Kim Jong-un a Pechino: cosa ha detto - X Vai su X

Secondo d’Alema, che ha visto #Putin in Cina, il presidente «è affaticato e ha due persone che lo sostengono». C’è chi giura che abbia un tumore e chi, come Zelensky, lo dà già per morto. Gli esperti, però, sono più cauti. Vai su Facebook

D’Alema e la foto con Putin e Kim a Pechino: “C’era l’80% dell’umanità, isolarli è da coglio…” - Nel suo intervento, D’Alema esprime anche giudizi sul governo di Giorgia Meloni: “E’ vero che la Meloni non perde, però la Meloni è immobilismo assoluto. Come scrive sassarinotizie.com

La parata di Pechino e la prova muscolare della Cina: le foto - Xi Jinping, in versione Mao, è apparso sul palco insieme a Putin e Kim Jong- Riporta lettera43.it