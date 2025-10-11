Dal Molise parte la proposta di voli Aeroitalia per Roma dal Gino Lisa

Dal Molise arriva la proposta di attivare un collegamento aereo di linea tra l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia e la città di Roma. A formularla è la Uiltrasporti Molise. Il sindacato non perde tempo, e rivolge la sua richiesta anche alla compagnia pronta a subentrare a Lumiwings nello scalo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: molise - parte

