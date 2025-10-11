Trovare il coraggio di fare il primo passo e di mettersi alla prova. Sei studenti del liceo Malpighi l’hanno fatto e quest’estate sono partiti con il programma ’Excellent – Imparare per passione’ per trascorrere sette settimane ad Harvard frequentando la summer school della prestigiosa Università. E così il coraggio di credere in se stessi, unito al sostegno dell’istituto e a quello in termini economici della Fondazione Campari, che ha messo a disposizione due borse di studio a copertura totale del valore di 15mila euro ciascuna, li ha proiettati in un altro mondo, lontani da casa, a sperimentarsi e imparare nuove materie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal Malpighi ad Harvard: "Esperienza straordinaria"