Dal colpo in farmacia alle rapine in strada | finite le scorribande del baby criminale

Una serie di rapine, due mesi di indagini serrate e un epilogo già scritto per un giovane trentino che, nonostante la minore età, si è reso protagonista di una sequenza di episodi violenti tra Roncone e Trento. Ora per lui si sono aperte le porte di un istituto di custodia minorile fuori regione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

