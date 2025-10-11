Dal 15 ottobre via libera ai riscaldamenti nel Nord Italia | il calendario completo
Prezzi del gas in calo del 24% rispetto a ottobre 2024 Accensione consentita nelle regioni più fredde. A partire da mercoledì 15 ottobre 2025 sarà possibile accendere i riscaldamenti nella maggior parte delle province del Nord Italia e nelle aree di montagna del Centro e del Sud – come L'Aquila, Perugia, Potenza ed Enna. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione alla zona climatica di residenza, agli orari consentiti, alle temperature impostate e alle regole comunali o condominiali. Chi non rispetta le norme rischia multe fino a 3.000 euro. L'associazione Assium, che rappresenta gli utility manager, invita inoltre a verificare le tariffe del proprio fornitore di gas, poiché i prezzi sui mercati sono in calo del 24% rispetto allo stesso mese del 2024.
