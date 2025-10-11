Dal 15 ottobre al via l’accensione dei riscaldamenti

L’ACCENSIONE. Attenzione però alla zona climatica in cui si risiede, agli orari di accensione dei termosifoni, alle temperature impostate e alle regole stabilite da Comuni e condomini, per evitare di pagare multe che possono arrivare anche a 3mila euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

