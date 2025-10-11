Dal 15 ottobre al via l’accensione dei riscaldamenti

L’ACCENSIONE. Attenzione però alla zona climatica in cui si risiede, agli orari di accensione dei termosifoni, alle temperature impostate e alle regole stabilite da Comuni e condomini, per evitare di pagare multe che possono arrivare anche a 3mila euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dal 15 ottobre al via l’accensione dei riscaldamenti

In questa notizia si parla di: ottobre - accensione

Accensione riscaldamenti 2025: a Milano via il 15 ottobre, le date città per città (e il trucco della pompa di calore)

Anticipata l’accensione degli impianti termici: dal 6 al 10 ottobre massimo 5 ore al giorno

Dal 15 ottobre al via l'accensione dei riscaldamenti. Si parte dal Nord Italia e dalle province di montagna del Centro e del Sud, ecco il calendario #ANSA - X Vai su X

#Riscaldamenti Da mercoledì 15 ottobre accensione nella maggior parte delle province del Nord e nelle zone di montagna del Centro e del Sud (Zona E). Nelle aree più miti bisognerà attendere il 1° novembre (Zona D) ed il 15 novembre (Zona C). Già al cal - facebook.com Vai su Facebook

Dal 15 ottobre al via l'accensione dei riscaldamenti - A partire dal prossimo mercoledì 15 ottobre nella stragrande maggioranza delle province del Nord Italia e nelle province di montagna del Centro e del Sud (ad esempio L'Aquila, Perugia, Potenza ed Enna ... Scrive ansa.it

Riscaldamenti, dal 15 ottobre via all'accensione (ma non ovunque). Limiti orari e temperature: occhio alle multe - A partire dal prossimo mercoledì 15 ottobre nella stragrande maggioranza delle province del Nord Italia e nelle province di montagna del Centro e del Sud (ad ... Segnala msn.com