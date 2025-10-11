Dal 13 ottobre riattivato il servizio di fluorangiografia del pta di Gravina

A partire da lunedì 13 ottobre sarà nuovamente operativo il servizio di fluorangiografia del Pta di Gravina di Catania, presso la sede temporanea di Valverde. Si tratta di un’indagine indispensabile per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle malattie retiniche, in particolare nei pazienti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

