Dai murales alla realtà aumentata | Via Palazzuolo diventa distretto d' arte a cielo aperto
Firenze è pronta a inaugurare una nuova dimensione artistica: a partire da sabato 11 ottobre 2025, il capoluogo toscano entra a far parte del MAUA Museo di Arte Urbana Aumentata con la "MAUA Special Edition". Dopo il successo in città come Milano, Torino e Palermo, il progetto diffuso che fonde. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
