Dai murales alla realtà aumentata | Via Palazzuolo diventa distretto d' arte a cielo aperto

Firenzetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze è pronta a inaugurare una nuova dimensione artistica: a partire da sabato 11 ottobre 2025, il capoluogo toscano entra a far parte del MAUA Museo di Arte Urbana Aumentata con la "MAUA Special Edition". Dopo il successo in città come Milano, Torino e Palermo, il progetto diffuso che fonde. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: murales - realt

Cerca Video su questo argomento: Murales Realt224 Aumentata Via