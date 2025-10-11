D’Agostino su Leao | Nel 3-5-2 di Allegri se ha campo davanti è devastante

Gaetano D'Agostino a 'Le Foot Toujours', programma di 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato dell'inserimento di Rafael Leao come centravanti nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

D’Agostino su Leao: “Sono arrabbiato con lui anche se non lo conosco”

D'Agostino su #Leao: "Sono arrabbiato con lui anche se non lo conosco"

Ora che è tornato a disposizione, va trovata una posizione in campo a Leão. Secondo Gaetano D'Agostino, il portoghese può fare la punta nel 3-5-2 solo in certe condizioni.

