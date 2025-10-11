Dacia Maraini alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 11 ottobre 2025 — Mercoledì prossimo alle 16,30 la Fondazione Franco Zeffirelli ospiterà un incontro che intreccia memoria, scrittura e identità femminile. Nell'ambito della rassegna "Animae Loci. Itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell'anima", realizzata grazie alla collaborazione di Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione, l'Associazione culturale La Nottola di Minerva ETS presenta "La scrittura e i luoghi dell'anima – Vite Nostre" con la partecipazione straordinaria di Dacia Maraini. Con lei dialogheranno Titti Giuliani Foti ed Erica Gardenti Cassigoli, mentre a moderare sarà Cristina Manetti, ideatrice del progetto speciale "La Toscana delle Donne", e Stefania Costa dell'Associazione La Nottola di Minerva.

In questa notizia si parla di: dacia - maraini

