Da Serfilippi bacchettate a Paolini | Non può deridere e offendere Fano
"Le affermazioni di Paolini sono imbarazzanti, chieda scusa ai cittadini di Fano e Urbino ". Il sindaco Luca Serfilippi non ha gradito le dichiarazioni del presidente della Provincia, Giuseppe Paolini che, all’aspirazione di Fano ad ottenere il riconoscimento di capoluogo insieme a Pesaro e a Urbino, ha replicato: "Stiamo attenti a non cadere nel ridicolo non possiamo diventare la provincia dei Puffi (Pesaro Urbino, Fano, Fossombrone, Isola del Piano)". Sempre Paolini ha definito "assurda" l’idea del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, di realizzare una doppia entità amministrativa provinciale: la provincia di Fano-Pesaro e la provincia di Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: serfilippi - bacchettate
