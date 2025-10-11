Da Harvard per il parco Rimbocchi Dodici studenti e l’architetta Mori ridisegnano un quartiere di Perugia

Guidati dall’archistar Toshiko Mori, si è conclusa la settimana di lavoro sul campo degli studenti dell’Advanced Architecture Studio di Harvard, impegnati a dare un contributo di idee per la riqualificazione urbanistica di Perugia. Dal 3 settembre il gruppo di studio, affiancato dall’architetta Diana Carta, si è impegnati nella redazione di 12 progetti di sviluppo urbano che interessano l’area compresa tra Montegrillo e Montemorcino, passando per il Parco dei Rimbocchi. La zona è stata indicata dall’amministrazione comunale come di interesse perché eleggibile a finanziamenti nell’ambito del nuovo Piano di sviluppo rurale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Harvard per il parco Rimbocchi. Dodici studenti e l’architetta Mori ridisegnano un quartiere di Perugia

