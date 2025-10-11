Da Gaza alla Nigeria ecco la mappa delle emergenze alimentari Azione contro la fame | No ai tagli

Repubblica.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo 196 milioni di persone vivono in condizione di insicurezza alimentare. Il direttore dell’organizzazione: “Necessario garantire finanziamenti e accesso umanitario”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

da gaza alla nigeria ecco la mappa delle emergenze alimentari azione contro la fame no ai tagli

© Repubblica.it - Da Gaza alla Nigeria, ecco la mappa delle emergenze alimentari. Azione contro la fame: “No ai tagli”

In questa notizia si parla di: gaza - nigeria

Emergenze alimentari globali: Azione Contro la Fame lancia la mappa delle 10 (+3) crisi più gravi. Colpite oltre 196 milioni di persone - Oltre 196 milioni di persone vivono in condizione di insicurezza alimentare acuta in dieci Paesi del mondo. Riporta agensir.it

La mappa dei dieci (+3) Paesi in cui in questo momento le persone muoiono di fame: il report a Milano - Azione contro la Fame ha presentato a Milano le Giornate Contro la Fame, una grande mobilitazione annuale con un unico grande obiettivo: garantire a ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Nigeria Mappa Emergenze