Da Gaza alla Nigeria ecco la mappa delle emergenze alimentari Azione contro la fame | No ai tagli
Nel mondo 196 milioni di persone vivono in condizione di insicurezza alimentare. Il direttore dell’organizzazione: “Necessario garantire finanziamenti e accesso umanitario”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
+++ Scioperi e proteste per Gaza (di Congo e Nigeria chissenefrega): ecco chi paga il conto - facebook.com Vai su Facebook
Emergenze alimentari globali: Azione Contro la Fame lancia la mappa delle 10 (+3) crisi più gravi. Colpite oltre 196 milioni di persone - Oltre 196 milioni di persone vivono in condizione di insicurezza alimentare acuta in dieci Paesi del mondo. Riporta agensir.it
La mappa dei dieci (+3) Paesi in cui in questo momento le persone muoiono di fame: il report a Milano - Azione contro la Fame ha presentato a Milano le Giornate Contro la Fame, una grande mobilitazione annuale con un unico grande obiettivo: garantire a ... Come scrive affaritaliani.it