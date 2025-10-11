Da Gaza a Giulia De Lellis quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Tg24.sky.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storico annuncio: Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare gli ostaggi israeliani ancora vivi ( LIVE ). In Medio Oriente dovrebbe arrivare anche l'artefice dell'accordo, il presidente Usa Donald Trump, che ha annunciato il traguardo definendolo "un grande giorno" per tutti.    Festeggiamenti in strada nella Striscia. Hamas e Netanyahu hanno ringraziato il presidente Usa, e non sono mancati i commenti dei politici italiani.   Solo poco tempo prima della notizia si era tenuta una nuova giornata di proteste pro-Gaza che hanno interessato diverse città italiane. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

da gaza a giulia de lellis quante ne sai sulle notizie della settimana fai il quiz

© Tg24.sky.it - Da Gaza a Giulia De Lellis, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

In questa notizia si parla di: gaza - giulia

Friuli Venezia Giulia pronto ad accogliere bambini da Gaza

Beat for Gaza: le crew di musica elettronica del Friuli Venezia Giulia unite per la Palestina

gaza giulia de lellisDa Gaza a Giulia De Lellis, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ - Leggi su Sky TG24 l'articolo Da Gaza a Giulia De Lellis, quante ne sai sulle notizie della settimana? tg24.sky.it scrive

gaza giulia de lellisTony Effe e Giulia De Lellis diventano genitori: è nata Priscilla - Tony Effe ha annunciato sui social la nascita della figlia Priscilla, frutto dell'amore con la compagna Giulia De Lellis. Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Giulia De Lellis