Da Gaza a Giulia De Lellis quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Storico annuncio: Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare gli ostaggi israeliani ancora vivi ( LIVE ). In Medio Oriente dovrebbe arrivare anche l'artefice dell'accordo, il presidente Usa Donald Trump, che ha annunciato il traguardo definendolo "un grande giorno" per tutti. Festeggiamenti in strada nella Striscia. Hamas e Netanyahu hanno ringraziato il presidente Usa, e non sono mancati i commenti dei politici italiani. Solo poco tempo prima della notizia si era tenuta una nuova giornata di proteste pro-Gaza che hanno interessato diverse città italiane. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Friuli Venezia Giulia pronto ad accogliere bambini da Gaza
Beat for Gaza: le crew di musica elettronica del Friuli Venezia Giulia unite per la Palestina
In piazza per Gaza e per la liberazione delle attiviste e degli attivisti. In bella compagnia, con Paolo Romano Giulia Pelucchi Federico Bottelli @Lucrezia Iurlaro - facebook.com Vai su Facebook
Nel giorno di sciopero generale per Gaza è intervenuta anche l'Università di Trieste, in un testo che richiama una dichiarazione della Corte penale internazionale sul rischio di violazione della Convenzione sul genocidio. - X Vai su X
Tony Effe e Giulia De Lellis diventano genitori: è nata Priscilla - Tony Effe ha annunciato sui social la nascita della figlia Priscilla, frutto dell'amore con la compagna Giulia De Lellis. Riporta gazzettadiparma.it