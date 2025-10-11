Da domani parte l' Entry-Exit System il nuovo sistema biometrico per il controllo delle frontiere europee

La piena operatività della raccolta dei dati biometrici è prevista entro l'aprile 2026. Il sistema a regime dopo tre anni di continui rinvii. Lo scopo: monitorare i flussi migratori verso l'Europa.

Addio timbro sui passaporti (e code): da domani parte l'Entry-Exit System, che cos'è e come funziona - La piena operatività della raccolta dei dati biometrici è prevista entro l'aprile 2026.

Aeroporti, da domani cambiano le regole per viaggiare in Europa: nuovi controlli con il sistema EES - Stop ai timbri sul passaporto, si passa ai controlli biometrici.

