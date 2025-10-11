Da domani impronte digitali alla frontiera per chi arriva da Paesi extra Schengen per bloccare terroristi e clandestini
Entrerà in vigore a partire da domani, domenica 12 ottobre, il nuovo sistema digitale di controllo frontaliero che consentirà di monitorare gli ingressi e le uscite dei viaggiatori extra Ue nei 29 Paesi membri dell'area Schengen. L'EntryExit System (Ees), come è stato denominato dalla Commissione europea, consentirà di smaltire più rapidamente le file ai posti di dogana e, al contempo, ottimizzare i controlli relativi ai flussi di cittadini provenienti da Paesi terzi. "Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire ai terroristi e ai migranti irregolari di entrare illegalmente nello spazio Schengen. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: domani - impronte
Cosa succederà nell’udienza di domani sul delitto di Garlasco: al via nuovo incidente probatorio su impronte
I nonni sono “amore eterno”,gli insegnamenti e l’amore che ci donano,ci seguono tutta la vita lasciando sempre impronte indelebili? Domani in occasione della “FESTA DEI NONNI”,qui a Villa Mary abbiamo voluto organizzare un evento speciale che possa - facebook.com Vai su Facebook
Le impronte digitali delle aziende petrolifere sul riscaldamento globale - X Vai su X
Addio impronte digitali: entra in funzione il nuovo sistema europeo di controllo delle frontiere - Si chiama Entry/Exit System, il suo acronimo è EES ed entrerà in funzione progressivamente, dal 12 ottobre in tutti gli aeroporti europei: ecco come funziona e a cosa serve ... Secondo europa.today.it
Entry-Exit System, da domani al via nuovo sistema di ingresso e uscita in area Schengen - Exit System, da domani al via nuovo sistema di ingresso e uscita in area Schengen ... Lo riporta tg24.sky.it