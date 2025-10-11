Da chi deve ascoltarsi dentro senza avere fretta a chi è pronto a decollare con nuovi progetti L’oroscopo della settimana

D a chi si sta avviando verso un 2025 di grande ricostruzione a chi è pronto a fare un salto professionale e sentimentale. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Avete fretta, troppa intransigenza con gli altri e con voi stessi. Sarebbe il caso di ascoltarsi dentro e avere cura. Parola chiave della settimana: riparare. Toro 20 aprile – 20 maggio In un 2025 di grande ricostruzione occorre procedere lentamente, senza farsi travolgere dalle polemiche sentimentali. Parola chiave della settimana: prudenza. Gemelli 21 maggio – 21 giugno L’oggi diventa una straordinaria risorsa per prepararsi al decollo di nuovi progetti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

