Cultura musica mercatini e non solo | Veronetta Festival accende il quartiere

Veronasera.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 2025 del Veronetta Festival ha preso il via nella mattinata di sabato 11 ottobre e si concluderà domenica 12. Quest'anno l'iniziativa ha visto il passaggio di testimone dall’Associazione Rocket Radio all’edicola Sociale di piazza XVI Ottobre e alla Rete Buone Nuove, composta dalle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cultura - musica

Sant’Apollinare, fuochi pirotecnici nei lidi, musica e cultura per celebrare il santo patrono

“Eccentrica Confini Off” a Corsano cultura, parole, musica e una frisellata da condividere

A Ruviano al via la Festa della Cultura Contadina – Festival Internazionale del Folklore: Un Mix di Tradizioni, Musica e Sapori

cultura musica mercatini veronettaWeekend di festa a Veronetta, ma occhio ai blocchi stradali - Il quartiere si prepara per il Veronetta Festival in un weekend all'insegna di musica, spettacoli e mercatini: cambia la viabilità ... Segnala veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Cultura Musica Mercatini Veronetta