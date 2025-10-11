Cultura musica mercatini e non solo | Veronetta Festival accende il quartiere
L'edizione 2025 del Veronetta Festival ha preso il via nella mattinata di sabato 11 ottobre e si concluderà domenica 12. Quest'anno l'iniziativa ha visto il passaggio di testimone dall’Associazione Rocket Radio all’edicola Sociale di piazza XVI Ottobre e alla Rete Buone Nuove, composta dalle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
cultura - musica
