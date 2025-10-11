Cronaca risultato e gol mentre Neves arriva in soccorso
2025-10-11 22:43:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ruben Neves ha segnato un gol vincente al 91? risparmiando i rossori a Cristiano Ronaldo mentre il Portogallo batteva l’Irlanda 1-0 nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Ronaldo ha perso l’occasione di diventare il miglior marcatore assoluto nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo quando il suo rigore al 75? è stato parato da Caoimhin Kelleher. Sembrava che l’approccio ostinato dell’Irlanda avrebbe dato i suoi frutti, ma Neves nega loro un punto mentre il Portogallo finalmente sblocca la determinata difesa degli ospiti e batte il brillante Kelleher. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
cronaca - risultato
