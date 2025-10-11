Cristiani decapitati in Mozambico Il Papa | Non abbandoniamo i fratelli perseguitati

Ilfoglio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma. Più di trenta cristiani sono stati decapitati in Mozambico nello scorso mese di settembre. A darne conto è stato il Middle East Media Research Institute (Memri), che ha riportato la. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Orrore in Mozambico: «Decapitati 30 cristiani» - «L''attacco è avvenuto il mese scorso nella provincia settentrionale di Cabo Delgado» dove opera un gruppo jihadisti legato all'Isis: da anni l'area è ... Segnala msn.com

Il Papa: Cristiani perseguitati con nostro silenzio complice - "Adesso torniamo a casa col ricordo di Gesù, della sua passione, del suo grande amore, e anche con la speranza della sua gloriosa resurrezione". Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

