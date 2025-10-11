Cristian Gisi la scomparsa è un lungo mistero Da 24 anni nessuna traccia del giovane fiorentino

Firenze, 11 ottobre 2025 – Sono passati 24 anni da quando Cristian Gisi è scomparso da Firenze. Un tempo lungo e straziante per la sorella Sabrina che 5 anni fa raccontava ai microfoni di “Chi l’ha visto”: “Nel mio cuore sicuramente desidererei che fosse vivo. Mi chiedo come possa una persona sparire così dalla faccia della terra”. In tutto questo tempo, riporta il sito della trasmissione dedicata alle persone scomparse, è arrivata una sola segnalazione nel 2002 di una persona che lo avrebbe visto su una strada statale in provincia di Prato, a San Quirico di Vernio. Al tempo della scomparsa, avvenuta nel 2001, Cristian Gisi aveva 29 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

