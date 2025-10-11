Crisi Ferrari Hamilton in crisi ordini contraddittori ai reparti Vasseur rischia e la Borsa va giù El Pais
La seduta di giovedì alla Borsa di Milano è stata scossa da un calo del 15% delle azioni Ferrari. Un crollo storico le cui cause vanno oltre la Formula 1, ma che ha contribuito a plasmare l’attuale slancio della squadra. Dopo il fiasco del Gp di Singapore, i vertici della Scuderia si sono riuniti negli uffici di Maranello. Il presidente John Elkann, l’amministratore delegato Benedetto Vigna e il resto dei vertici hanno affrontato la crisi strutturale, cercando soluzioni urgenti. Nessuno esclude una ristrutturazione completa, che includerebbe Frederic Vasseur, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e nientemeno che la squadra principale e la sua coppia di piloti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: crisi - ferrari
Crisi Red Bull e aggiornamenti Ferrari: l’intervista a Franco Nugnes direttore Motosport.com
È scoppiata la crisi Hamilton: «Sono inutile, la Ferrari dovrebbe cambiare pilota». Umiliato da Leclerc che va in pole
Crisi Hamilton, Fiorio: “Non è solo colpa sua. In Ferrari hanno fatto una scelta precisa” – ESCLUSIVA
Crisi Ferrari, Hamilton in crisi, ordini contraddittori ai reparti, Vasseur rischia e la Borsa va giù. Nei reparti Ferrari sarebbero state ignorate le richieste dei piloti puntando tutto su una nuova sospensione posteriore. https://www.ilnapolista.it/2025/10/crisi-ferrari-h - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari supera Lancia nelle vendite. Un simbolo della crisi di Stellantis e dello smantellamento della politica industriale dell’auto in Italia. Non è colpa dell’Europa. È colpa di chi non ha una visione. #Azione #Stellantis #Ferrari #Lancia #Industria #Italia - X Vai su X
La crisi della Ferrari non ha fine, Leclerc svela il male della SF-25 (e ora inizia a guardarsi intorno) - Anche a Singapore le rosse costrette ad una gara di retroguardia, senza spiragli di luce. Lo riporta eurosport.it
F1 – Ferrari, crisi di prestazioni: tra altezze da terra, gestione freni e potenziale inespresso - Nel nuovo episodio di Race Tech, insieme all’ingegner Riccardo Romanelli, abbiamo analizzato in profondità le difficoltà tecniche che stanno affliggendo la Ferrari SF- Si legge su newsf1.it