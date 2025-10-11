La seduta di giovedì alla Borsa di Milano è stata scossa da un calo del 15% delle azioni Ferrari. Un crollo storico le cui cause vanno oltre la Formula 1, ma che ha contribuito a plasmare l’attuale slancio della squadra. Dopo il fiasco del Gp di Singapore, i vertici della Scuderia si sono riuniti negli uffici di Maranello. Il presidente John Elkann, l’amministratore delegato Benedetto Vigna e il resto dei vertici hanno affrontato la crisi strutturale, cercando soluzioni urgenti. Nessuno esclude una ristrutturazione completa, che includerebbe Frederic Vasseur, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e nientemeno che la squadra principale e la sua coppia di piloti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Crisi Ferrari, Hamilton in crisi, ordini contraddittori ai reparti, Vasseur rischia e la Borsa va giù (El Pais)