Criminalità diffusa e tutela per gli operatori della Polizia di Stato In questura il convegno organizzato dal sindacato Fsp

Tarantini Time Quotidiano La Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato Taranto organizza il convegno dal titolo “Criminalità diffusa e tutela per gli operatori della Polizia di Stato”, in programma martedì 14 ottobre 2025 alle ore 9.00, presso la Sala Conferenze “Domenico Pellegrino” della Questura di Taranto. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e mondo accademico sulle nuove sfide legate alla criminalità diffusa e sulle strategie di tutela per gli operatori della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nella difesa della legalità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

