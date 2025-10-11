Criminali nel locale droga e qualche episodio violento | sala giochi chiusa una settimana a Torino San Salvario

Il questore di Torino Paolo Sirna ha sospeso per una settimana, a partire dallo scorso martedì 7 ottobre 2025, la licenza alla sala giochi di via Principe Tommaso 5, all'incrocio con via Galliari, con contestuale chiusura dell’esercizio ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

