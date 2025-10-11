Crescono le librerie indipendenti gestite da giovani una scuola nazionale li forma
A Cesena la rete distributiva si è arricchita negli ultimi anni con librerie di catene e in specie librerie indipendenti aperte da giovani, punti di riferimento per l’utenza e risorse fondamentali per elevare il livello culturale cittadino. Luoghi da valorizzare, dove la sola visita mette in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: crescono - librerie
Ci vediamo nel club per più suggerimenti di libri e approcci per avvicinare i bambini alla lettura e continuare a nutrire l’amore per le storie anche quando crescono FAMILYBOOKCLUB.IT Supportaci acquistando i libri da noi in libreria a Lecco e sul sito WWW Vai su Facebook