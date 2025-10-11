Costruzioni l’occupazione tiene Ma meno appalti e importi ridotti

GROSSETO Il settore delle costruzioni in provincia di Grosseto tiene, ma comincia a manifestare segnali di possibile rallentamento. È quanto emerge dall’ultimo "Barometro delle Costruzioni", lo studio periodico elaborato dal Centro Studi di Ance Toscana con il sostegno di Ance Grosseto, che analizza i principali indicatori economici legati all’edilizia nel primo semestre del 2025. Secondo i dati raccolti, il numero di imprese edili con dipendenti iscritte alla Cassa Edile di Grosseto si è mantenuto stabile, attestandosi a quota 550. Tuttavia, si registra un aumento del numero di lavoratori occupati e della massa salari, che recuperano circa il 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

