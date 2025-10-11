Costruiamo un sorriso mattoncini per unire ospedali e comunità | parte una raccolta fondi

Forlitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione di promozione sociale Collego ha avviato una raccolta fondi su CrowdForLife, la piattaforma di crowdfunding di Crédit Agricole Italia, a sostegno del progetto “Costruiamo un sorrisoMattoncini per unire ospedali e comunità”. “L’iniziativa nasce dalla convinzione che il gioco con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: costruiamo - sorriso

Cerca Video su questo argomento: Costruiamo Sorriso Mattoncini Unire