Costretto a saltare la scuola Così Provincia e Comune | | Faremo tutto il possibile

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Prato si sta muovendo per fornire al figlio quindicenne di Stefania Vaiani di Migliana il servizio di trasporto scolastico. La storia della 54enne, operaia a Carmignanello, l’abbiamo raccontata ieri su La Nazione. Suo figlio, 15 anni, è disabile certificato Adhd con legge 104 e da settembre "dovrebbe" frequentare il liceo artistico Brunelleschi in via Galcianese. La famiglia attualmente è monoreddito perché il marito di Stefania, è ricoverato all’ospedale di Prato in seguito a intervento chirurgico (aveva perso il lavoro proprio per motivi di salute) ed è anche in attesa della Naspi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

costretto a saltare la scuola cos236 provincia e comune faremo tutto il possibile

© Lanazione.it - Costretto a saltare la scuola. Così Provincia e Comune:: "Faremo tutto il possibile"

In questa notizia si parla di: costretto - saltare

Fortitudo, la strada parte subito in salita. Anumba costretto a saltare la preparazione

AEW: Taz costretto a saltare Forbidden Door

Blanco costretto a saltare due grandi concerti per problemi di salute. I dettagli

costretto saltare scuola cos236Costretto a saltare la scuola. Così Provincia e Comune:: "Faremo tutto il possibile" - Nessuna associazione disponibile al viaggio, il ragazzo disabile senza pullmino. Scrive lanazione.it

costretto saltare scuola cos236Trasporto disabili. Costretto a saltare scuola: "Nessuna associazione lo accompagna a Prato" - Il figlio, 15 anni, è iscritto al Brunelleschi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Costretto Saltare Scuola Cos236