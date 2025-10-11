Costretto a saltare la scuola Così Provincia e Comune | | Faremo tutto il possibile

La Provincia di Prato si sta muovendo per fornire al figlio quindicenne di Stefania Vaiani di Migliana il servizio di trasporto scolastico. La storia della 54enne, operaia a Carmignanello, l’abbiamo raccontata ieri su La Nazione. Suo figlio, 15 anni, è disabile certificato Adhd con legge 104 e da settembre "dovrebbe" frequentare il liceo artistico Brunelleschi in via Galcianese. La famiglia attualmente è monoreddito perché il marito di Stefania, è ricoverato all’ospedale di Prato in seguito a intervento chirurgico (aveva perso il lavoro proprio per motivi di salute) ed è anche in attesa della Naspi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

