Così un 15enne ha messo a segno una rapina a Firenze con una pistola finta nel Parco San Donato arrestato

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 15enne senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri a Firenze per rapina aggravata nel Parco San Donato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

cos236 un 15enne ha messo a segno una rapina a firenze con una pistola finta nel parco san donato arrestato

© Notizie.virgilio.it - Così un 15enne ha messo a segno una rapina a Firenze con una pistola finta nel Parco San Donato, arrestato

In questa notizia si parla di: 15enne - messo

Cerca Video su questo argomento: Cos236 15enne Ha Messo