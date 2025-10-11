Così un 15enne ha messo a segno una rapina a Firenze con una pistola finta nel Parco San Donato arrestato
Un 15enne senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri a Firenze per rapina aggravata nel Parco San Donato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: 15enne - messo
Ciao a tutti! Sto pensando di iscrivermi al concorso per messo notificatore (entro il 15 ottobre) per caso qualcuno l'ha già fatto ed ha ottenuto il posto? Dopo quanto tempo si inizia a lavorare e in quale comune? Vai su Facebook