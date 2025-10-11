Così non vado avanti Grande Fratello Grazia Kendi disperata | scoppia in lacrime tutti attorno a lei
Un momento di forte commozione ha attraversato la Casa del Grande Fratello, trasformando una giornata qualunque in un frammento di pura umanità. È successo a Grazia Kendi, una delle concorrenti più determinate del gruppo, che improvvisamente si è lasciata travolgere dalla nostalgia. “Non ce la faccio, mi manca troppo”, ha confessato tra le lacrime, seduta in giardino, mentre Giulia la stringeva in un abbraccio sincero. Un pianto intenso, liberatorio, che ha sciolto le difese di una ragazza che fino a quel momento aveva mostrato grande forza e indipendenza. “Non sono abituata a non sentirla”, ha spiegato Grazia, cercando di farsi forza tra un singhiozzo e l’altro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Ars, manovrina (e maggioranza) a pezzi. Schifani e Galvagno ai ferri corti: è crisi Bocciate norme-chiave, asse FdI-Mpa con le opposizioni. «Stacchi la spina». Ma il governatore: «Io vado avanti» Leggi l'articolo completo di Mario Barresi e Accursio Sabella al li