Così l’eredità di Margaret Thatcher continua a ispirare i leader di oggi Scrive Montanari

Questo mese ricorre il centenario della nascita della pioniera conservatrice Margaret Thatcher, il 13 ottobre 1925. Nata in una famiglia della classe medio-bassa, Thatcher iniziò la sua carriera politica mentre studiava chimica all’Università di Oxford, dove divenne presidente dell’Associazione conservatrice dell’università. Thatcher entrò a far parte del partito conservatore, di cui divenne leader cinquant’anni fa, l’11 febbraio 1975, e riuscì a infrangere le barriere diventando la prima donna Primo ministro del Regno Unito e anche il leader britannico più longevo del XX secolo. Durante i suoi tre mandati, Thatcher ridefinì il conservatorismo europeo e si guadagnò il soprannome di Lady di ferro, che rifletteva le sue convinzioni personali incrollabili. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così l’eredità di Margaret Thatcher continua a ispirare i leader di oggi. Scrive Montanari

