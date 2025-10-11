Cosa può imparare l’AI da un romanzo che sa ridere e piangere di Roma
L’intelligenza artificiale, per sua natura, cerca ordine: aggrega dati, riconosce pattern, elimina rumori di fondo. Il romanzo di Fabrizio Roncone, “Ogni nostro castigo” (Marsilio, 2025), fa il contrario. E’ un libro che mette in scena il disordine di Roma e delle vite che la attraversano. E proprio per questo, paradossalmente, diventa un manuale utile per chi vuole insegnare qualcosa alle macchine. Roncone racconta storie che si intrecciano con un tono a metà tra il noir e la commedia umana. Vecchi cronisti, preti avidi, maghi improbabili, avvocati cinici, famiglie spezzate, giovani che non hanno tempo da perdere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
