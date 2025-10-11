Cosa non ha ancora vinto Tadej Pogacar? I prossimi due obiettivi del 2026 sono già definiti
Il più forte al mondo. La maglia iridata e quella continentale fanno solo da contorno a ciò che è davvero Tadej Pogacar: Fausto Coppi prima ed Eddie Merckx poi iniziano a tremare, lo sloveno può diventare sempre più uno dei più forti ciclisti di ogni epoca. Oggi l’ennesima perla: il quinto Giro di Lombardia, conquistato a Bergamo, per la quinta stagione consecutiva. Ed ora cosa manca ad un palmares già da sogno per il fuoriclasse della UAE Team Emirates – XRG? I Tour de France in cascina sono quattro, c’è anche un Giro d’Italia e ci sono dieci Classiche Monumento (oltre alle cinque Classiche delle Foglie Morte anche tre Liegi e due Giri delle Fiandre). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cosa - vinto
La globalizzazione ha perso, le mazzate hanno vinto: ecco cosa è rimasto del G8 di Genova
Nizza Benfica, Bruno Lage: «Abbiamo vinto la Supercoppa portoghese, adesso ci meritiamo la Champions League. Siamo ottimisti. Tutti vogliono un giocatore creativo ma non so cosa significhi…»
Trump-Putin, chi ha vinto e chi ha perso? Donald umiliato, Vladimir alla ribalta, Ucraina in attessa e Ue esclusa. Cosa succede dopo il vertice in Alaska
Samir non crede a questa pace. Ma di una cosa è certo: ha vinto la resistenza dei bambini Palestinesi! - facebook.com Vai su Facebook
Come ha vinto le elezioni Acquaroli? Cosa ci dicono i dati #SkyInsider - X Vai su X
Tadej Pogacar trionfa anche alla Tre Valli Varesine - Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) ha vinto la 104/a edizione della Tre Valli Varesine, ultima prova del Trittico Lombardo. Riporta ansa.it
Diretta Tre Valli Varesine 2025/ Tadej Pogacar ha vinto ancora! Un altro successo in solitaria (7 ottobre) - Diretta Tre Valli Varesine 2025: ha vinto ancora Tadej Pogacar, lo sloveno si rivela impossibile da battere e si prende un altro successo. ilsussidiario.net scrive