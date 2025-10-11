Il più forte al mondo. La maglia iridata e quella continentale fanno solo da contorno a ciò che è davvero Tadej Pogacar: Fausto Coppi prima ed Eddie Merckx poi iniziano a tremare, lo sloveno può diventare sempre più uno dei più forti ciclisti di ogni epoca. Oggi l’ennesima perla: il quinto Giro di Lombardia, conquistato a Bergamo, per la quinta stagione consecutiva. Ed ora cosa manca ad un palmares già da sogno per il fuoriclasse della UAE Team Emirates – XRG? I Tour de France in cascina sono quattro, c’è anche un Giro d’Italia e ci sono dieci Classiche Monumento (oltre alle cinque Classiche delle Foglie Morte anche tre Liegi e due Giri delle Fiandre). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa non ha ancora vinto Tadej Pogacar? I prossimi due obiettivi del 2026 sono già definiti