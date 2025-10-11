Cosa é successo a Moise Kean | infortunio e sostituzione dopo il gol contro l’Estonia

Dalla gioia al dolore in pochi minuti per Moise Kean. L’attaccante della Nazionale, infatti, nel breve volgere di pochi istanti è passato dalla rete del vantaggio (al quarto minuto, con una precisa conclusione a giro sul secondo palo) per gli Azzurri nel corso di Estonia-Italia, match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, ad un infortunio che lo ha costretto ad uscire in anticipo dal campo. Cos’è successo alla punta della Fiorentina? Nel corso del nono minuto di gioco, durante un azione assolutamente tranquilla, l’ex attaccante di Juventus e PSG si è procurato, da solo, un infortunio alla caviglia che, come si è visto sin dai primi istanti, è risultato molto doloroso per il classe 2000. 🔗 Leggi su Oasport.it

