Cortona sguardi e sorrisi di chi lavora | inaugurata la mostra Manualmente

Arezzo, 11 ottobre 2025 – , l'iniziativa dell'associazione Cortona Photo Academy a palazzo Casali fino al 9 novembre. È stata inaugurata a «Manualmente», la mostra che comprende immagini di artisti e artigiani ha preso il via lo scorso venerdì 10 ottobre. L'associazione culturale Cortona Photo Academy, nell'undicesimo anno dalla costituzione ha voluto celebrare con alcuni reportage fotografici i momenti creativi di artisti e artigiani del territorio. La mostra resterà aperta, con ingresso libero, fino al 9 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

