Cortona sguardi e sorrisi di chi lavora | inaugurata la mostra Manualmente
Arezzo, 11 ottobre 2025 – , l'iniziativa dell'associazione Cortona Photo Academy a palazzo Casali fino al 9 novembre. È stata inaugurata a «Manualmente», la mostra che comprende immagini di artisti e artigiani ha preso il via lo scorso venerdì 10 ottobre. L'associazione culturale Cortona Photo Academy, nell'undicesimo anno dalla costituzione ha voluto celebrare con alcuni reportage fotografici i momenti creativi di artisti e artigiani del territorio. La mostra resterà aperta, con ingresso libero, fino al 9 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cortona - sguardi
La leggenda non tramonta mai. Sguardi sul mito: ecco la Pista olimpica Eugenio Monti in una veste che fa #sognare. Ogni curva, ogni discesa, racconta la storia delle #Olimpiadi del '56 e le imprese di campioni indimenticabili. Un'icona di #Cortina d'Ampezz Vai su Facebook
Alzando lo sguardo in Piazza dell'Orologio a #Roma vedrete un insolito orologio e campanile dalle forme concave e convesse, progettato da #Borromini ! Notate il delizioso #mosaico della "Madonna della Vallicella" disegnato da Pietro da Cortona. - X Vai su X
Sguardi sul futuro e riflessioni sul potere, i talenti di Accademia italiana protagonisti a Cortona on the move - Arezzo, 17 luglio 2025 – Due giovani fotografi, due progetti radicalmente diversi, un unico filo conduttore: raccontare, attraverso l’immagine, le contraddizioni del nostro tempo. lanazione.it scrive