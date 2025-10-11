Corteo pro-Pal In piazza gli attivisti della Flotilla | Qui per la pace
Bologna scende in piazza per la Palestina per la prima volta dopo la firma dell’accordo di pace siglato tra il governo israeliano e Hamas e dopo il cessate il fuoco. A guidare la mobilitazione, che oggi riempirà le vie del centro storico con una manifestazione che partirà da piazza dei Martiri, saranno i tre bolognesi che hanno preso parte alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla: Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati, tutti e tre intercettati e arrestati dalle autorità israeliane nel mare di Gaza la scorsa settimana e rientrati in Italia qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
