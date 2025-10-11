Corteo per Gaza e la Palestina | percorso orari e chi ci sarà in piazza

Bolognatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i cortei e le polemiche dei giorni scorsi, Bologna torna in piazza per Gaza e la Palestina. Sabato 11 ottobre 2025 è in programma una nuova manifestazione cittadina, organizzata dalla Global Sumud Flotilla, che partirà alle 15 da piazza dei Martiri per attraversare il centro cittadino.A. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Corteo per Gaza e la Palestina: percorso, orari e chi ci sarà in piazza - Sabato 11 ottobre 2025 è in programma una nuova manifestazione cittadina, organizzata dalla Global ... Si legge su bolognatoday.it

Bologna, il corteo per Gaza e la Palestina di sabato 11 ottobre: il percorso e chi ci sarà con i bolognesi della Flotilla - La manifestazione partirà alle 15 da piazza dei Martiri: a guidarlo Yassine Lafram, Irene Soldati, Sara Masi (i bolognesi della Flotilla) e la portavoce italiana della missione umanitaria, Maria Elena ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corteo Gaza Palestina Percorso