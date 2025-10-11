Corteo 11 ottobre a Bologna | il video

Un migliaio di persone sfila in centro a Bologna per chiudere una pace giusta per Gaza. In cima i tre attivisti bolognesi che hanno partecipato alla Global Sumud Flotilla: Yassine Lafram, Sara Masi e Irene Soldati. Video Mariateresa Mastromarino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, il corteo per Gaza e la Palestina di sabato 11 ottobre: il percorso e chi ci sarà con i bolognesi della Flotilla - La manifestazione partirà alle 15 da piazza dei Martiri: a guidarlo Yassine Lafram, Irene Soldati, Sara Masi (i bolognesi della Flotilla) e la portavoce italiana della missione umanitaria, Maria Elena ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Corteo per Gaza e la Palestina: percorso, orari e chi ci sarà in piazza - Sabato 11 ottobre 2025 è in programma una nuova manifestazione cittadina, organizzata dalla Global ... Si legge su bolognatoday.it

