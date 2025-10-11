Cortei a Torino perquisiti gli attivisti | Riempiremo le piazze ancora di più

Misure cautelari e perquisizioni a Torino nei confronti di attivisti pro Pal coinvolti negli scontri con le forze dell’ordine avvenuti nel corso di manifestazioni tra l’ottobre del 2023 e la primavera scorsa. Nell’ambito di una indagine della Procura, la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip. Immediata la risposta del coordinamento Torino per Gaza che parla di "intimidazioni" che "verranno rispedite al mittente". Gli attivisti annunciano che "le piazze delle prossime settimane saranno ancora più grandi: il movimento che si sta creando è unito e compatto". Intanto oggi è in programma una nuova manifestazione in città con lo slogan "Tutti Liberi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

