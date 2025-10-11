Corruzione terremoto a Cologno Monzese | l’ex sindaco Rocchi rischia il carcere Sotto la lente della Procura incarichi e favori 17 indagati

Cologno Monzese (Milano), 11 ottobre 2025 –  Indagini iniziate nel 2020, arrivate a una prima svolta nel 2023 con le richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura di Monza sfociate, l’altro giorno, negli interrogatori preventivi davanti alla gip Silvia Pansini. Rischia di finire in carcere l’ex sindaco di centrodestra di Cologno Monzese Angelo Rocchi, attualmente capogruppo in Consiglio comunale della sua lista di opposizione, accusato dai pm di essere ai vertici di una associazione a delinquere dedita alla veicolazione del consenso elettorale, alla corruzione, alla truffa e anche a reati fiscali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

