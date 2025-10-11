Corruzione indagato il consigliere di Fdi Enrico Tiero Coinvolto anche l' assessore Ghera

Il consigliere regionale Enrico Tiero è indagato nell’ambito di un procedimento penale della procura di Latina. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe agevolato l’assunzione di alcuni giovani presso attività imprenditoriali, in cambio di presunte utilità. La notizia è stata resa nota dal legale. 🔗 Leggi su Romatoday.it