Corruzione indagato il consigliere di Fdi Enrico Tiero Coinvolto anche l' assessore Ghera
Il consigliere regionale Enrico Tiero è indagato nell’ambito di un procedimento penale della procura di Latina. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe agevolato l’assunzione di alcuni giovani presso attività imprenditoriali, in cambio di presunte utilità. La notizia è stata resa nota dal legale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
L'ex procuratore, già indagato per corruzione nel caso del delitto di Garlasco, sotto inchiesta con un altro magistrato: «I soldi utilizzati per comprare automobili di grossa cilindrata»
Corruzione in Regione, nel Lazio indagato il consigliere Enrico Tiero di Fratelli d'Italia
