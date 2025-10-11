Corruzione indagato il consigliere di Fdi Enrico Tiero Coinvolto anche l' assessore Ghera

Il consigliere regionale Enrico Tiero è indagato nell’ambito di un procedimento penale della procura di Latina. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe agevolato l’assunzione di alcuni giovani presso attività imprenditoriali, in cambio di presunte utilità. La notizia è stata resa nota dal legale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: corruzione - indagato

corruzione indagato consigliere fdiIndagato per corruzione il consigliere FdI Tiero, si dice sereno e fiducioso - Il consigliere del Lazio Enrico Tiero coinvolto in un’inchiesta della Procura di Latina per presunta corruzione. Lo riporta rainews.it

Corruzione, indagato il consigliere di Fdi Enrico Tiero. Coinvolto anche l'assessore Ghera - Certo della totale correttezza del mio operato" ... romatoday.it scrive

