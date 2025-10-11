Corruzione a Latina Tiero e Ghera tra gli indagati ma loro smentiscono | Fiducia nella Giustizia
Latina, 11 ottobre 2025 – Anche l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, risulterebbe coinvolto nell’indagine per corruzione aperta dalla Procura di Latina a carico del consigliere regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, Enrico Tiero. Secondo quanto apprende “Agenzia Nova“, i magistrati indagano sull’ipotesi di concorso nel reato di corruzione per l’esercizio della funzione. Secondo l’ipotesi accusatoria, Tiero avrebbe agevolato l’assunzione di alcuni giovani in delle attività imprenditoriali in cambio di presunte utilità. In base alla ricostruzione dei Carabinieri del nucleo investigativo di Latina e dalla Guardia di finanza, nel 2023 l’esponente politico avrebbe utilizzato la sua posizione per favorire l’Icot di Latina, una struttura sanitaria legata al gruppo Giomi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: corruzione - latina
Indagato per corruzione a Latina il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero
Latina, indagato per corruzione il consigliere di FdI Enrico Tiero
Inchiesta per corruzione a Latina, indagato l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Fabrizio Ghera
ENRICO TIERO FA UN PASSO INDIETRO: “MI AUTOSOSPENDO DA FRATELLI D’ITALIA” Dopo la comunicazione del suo legale e le prime dichiarazioni ufficiali in merito all’indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Latina per presunta corruzione, ar - facebook.com Vai su Facebook
Tiero, l'accusa è corruzione. Sette indagati nell'inchiesta della procura di Latina Per il consigliere regionale di Fdi i pm hanno chiesto i domiciliari, il Gip Cario si pronuncerà dopo l'interrogatorio dell'indagato Il consigliere regionale del Lazio… - X Vai su X
Inchiesta per corruzione a Latina, indagato l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Fabrizio Ghera - L'inchiesta della procura di Latina vede coinvolto non solo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tieri, ma anche l'assessore ai Rifiuti ... Riporta fanpage.it
Corruzione a Latina, Tiero e Ghera tra gli indagati, ma loro smentiscono: “Fiducia nella Giustizia” - Latina, 11 ottobre 2025 – Anche l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, risulterebbe coinvolto nell’indagine per corruzione aperta dalla Procura di Latina a carico del consigliere ... ilfaroonline.it scrive