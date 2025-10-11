Corruzione a Latina Tiero e Ghera tra gli indagati ma loro smentiscono | Fiducia nella Giustizia

Latina, 11 ottobre 2025 – Anche l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, risulterebbe coinvolto nell’indagine per corruzione aperta dalla Procura di Latina a carico del consigliere regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, Enrico Tiero. Secondo quanto apprende “Agenzia Nova“, i magistrati indagano sull’ipotesi di concorso nel reato di corruzione per l’esercizio della funzione. Secondo l’ipotesi accusatoria, Tiero avrebbe agevolato l’assunzione di alcuni giovani in delle attività imprenditoriali in cambio di presunte utilità. In base alla ricostruzione dei Carabinieri del nucleo investigativo di Latina e dalla Guardia di finanza, nel 2023 l’esponente politico avrebbe utilizzato la sua posizione per favorire l’Icot di Latina, una struttura sanitaria legata al gruppo Giomi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it