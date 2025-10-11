Argelato (Bologna), 11 ottobre 2025 – Fugge da un controllo dei carabinieri alla guida di un furgone a noleggio e si schianta contro un’auto dei militari: arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dal Radiomobile di Bologna un 44enne straniero, magrebino, già gravato da precedenti penali e noto alle forze dell’ordine. I fatti appena elencati hanno interessato un vasto territorio della Bassa, dislocati tra Bentivoglio, Funo di Argelato e Castel Maggiore nella prima mattinata di giovedì. Tutto è iniziato quando tra Funo e Castel Maggiore alcuni automobilisti, che erano in zona di passaggio, hanno notato un veicolo da lavoro, un Iveco bianco, fare manovre piuttosto strane e procedere, per alcuni chilometri, in contromano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corriere fugge all’alt, inseguimento da film. Due carabinieri feriti