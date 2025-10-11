Corriere dello Sport | Lang si candida | gol all’Avellino

"> Una doppia seduta per non perdere il ritmo. Così il Napoli ha trascorso il venerdì a Castel Volturno, tra lavoro tecnico-tattico e un test amichevole utile per mantenere la condizione durante la sosta per le nazionali. Come racconta il Corriere dello Sport, al mattino la squadra di Antonio Conte si è concentrata sui movimenti collettivi e sulle soluzioni offensive da affinare in vista della ripresa del campionato. Nel pomeriggio, spazio alla partita congiunta contro l’Avellino, formazione quarta in Serie B, arrivata in Campania per preparare il derby di sabato prossimo contro la Juve Stabia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

