Corriere dello Sport | Lang si candida | gol all’Avellino
"> Una doppia seduta per non perdere il ritmo. Così il Napoli ha trascorso il venerdì a Castel Volturno, tra lavoro tecnico-tattico e un test amichevole utile per mantenere la condizione durante la sosta per le nazionali. Come racconta il Corriere dello Sport, al mattino la squadra di Antonio Conte si è concentrata sui movimenti collettivi e sulle soluzioni offensive da affinare in vista della ripresa del campionato. Nel pomeriggio, spazio alla partita congiunta contro l’Avellino, formazione quarta in Serie B, arrivata in Campania per preparare il derby di sabato prossimo contro la Juve Stabia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio
Corriere dello Sport – Frenata Milan per Pubill: trattativa in bilico
Corriere dello Sport – “Ci diano 40 milioni e ce ne faremo una ragione. Altrimenti…”
L'ex tecnico nerazzurro al Corriere dello Sport: "Io non amato? La proprietà non ama esporsi, i dirigenti neanche. Alla fine arrivavo io e trovavo un plotone d'esecuzione"
Pazzesca Jasmine Paolini A Wuhan Jasmine batte la Swiatek per la prima volta e domina il match (6-1, 6-2):
Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka ai box: Gilmour pronto a prendersi il centrocampo di Conte” - Per Lobotka è un mese maledetto, per Billy Gilmour quello delle opportunità improvvise. Si legge su napolipiu.com
Da Yildiz alla rosa rivalutata: ecco come Tudor candida la Juve ad anti-Napoli - Non succedeva da un po’, forse da troppo considerato che stiamo parlando della Juventus. Secondo corrieredellosport.it