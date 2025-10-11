2025-10-11 08:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: L’anno zero delle fasce potrebbe vivere un anno mezzo e, forse, anche un anno uno. Perché dopo le cessioni di quest’estate di Nico Gonzalez, Alberto Costa e Nicolò Savona sull’out di destra, ecco che il principale obiettivo per gennaio sarà, probabilmente, un altro esterno difensivo. Gli occhi continuano a essere su un profilo che già conosce bene il campionato italiano, ha vinto quello che era possibile con la propria Nazionale e deve preservare il proprio posto da titolare con la Seleccion di Lionel Scaloni: è Nahuel Molina, ex Udinese, ora all’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Juve, è Molina la priorità per il mercato di gennaio: idea prestito