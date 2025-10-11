Corriere dello Sport | Hojlund il Napoli se lo gode | sette gol in nove gare e la consacrazione con Conte
"> Sette gol in nove partite: Rasmus Hojlund non era mai partito così bene. Né al Copenaghen, né allo Sturm Graz, né all’Atalanta e tantomeno al Manchester United. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’attaccante danese ha cambiato passo. E non solo nel modo di attaccare la profondità: con il Napoli di Antonio Conte è diventato un giocatore completo, continuo e finalmente consapevole del proprio potenziale. Due gol in quattro presenze di campionato — all’esordio contro la Fiorentina e nell’ultima sfida col Genoa —, una doppietta in Champions League contro lo Sporting Lisbona e tre reti in tre partite con la Danimarca: numeri che raccontano la metamorfosi di un centravanti che ha trovato fiducia e serenità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Corriere dello Sport: “Napoli, tocca a Hojlund” - Il giornalista Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, ricorda che Hojlund «ha segnato 5 gol in 6 partite nella Champions 2023- Da napolipiu.com
Napoli, Hojlund si prende anche la Nazionale: e diventa un “caso” social - Una squadra che forse stava pensando di poter fare anche a meno di lui. ilmattino.it scrive