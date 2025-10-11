"> Sette gol in nove partite: Rasmus Hojlund non era mai partito così bene. Né al Copenaghen, né allo Sturm Graz, né all’Atalanta e tantomeno al Manchester United. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’attaccante danese ha cambiato passo. E non solo nel modo di attaccare la profondità: con il Napoli di Antonio Conte è diventato un giocatore completo, continuo e finalmente consapevole del proprio potenziale. Due gol in quattro presenze di campionato — all’esordio contro la Fiorentina e nell’ultima sfida col Genoa —, una doppietta in Champions League contro lo Sporting Lisbona e tre reti in tre partite con la Danimarca: numeri che raccontano la metamorfosi di un centravanti che ha trovato fiducia e serenità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Hojlund, il Napoli se lo gode: sette gol in nove gare e la consacrazione con Conte”