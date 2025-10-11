Corriere dello Sport – Frattesi e Carlos Augusto in pole position

2025-10-11 08:43:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: MILANO – La stagione dei rinnovi in casa Inter sarà scandita come sempre dalle priorità. Fa parte di quel lavoro da portare avanti a bocce ferme, al riparo dai riflettori di una sessione di mercato e sgravati dal carico emotivo che essa può generare. Sono trattative diverse, che somigliano molto di più a una partita a scacchi in cui dosare bene il tempismo di ciascuna mossa per evitare qualsiasi beffa. Sono due, nel dettaglio, i nomi attorno ai quali a stretto giro si concentrerà maggiormente l’attenzione di Marotta e Ausilio in quest’ottica: Davide Frattesi e Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

