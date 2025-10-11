Corri con gli AlpaHa la passeggiata che unisce sport e solidarietà

Firenze, 11 ottobre 2025 – Un pomeriggio di sport, sorrisi e inclusione ha colorato il Parco degli Alpaca di Ugnano, dove si è svolta la quarta edizione della passeggiata “ Corri con gli AlpaHa ”, manifestazione podistica non competitiva promossa dalla Onlus Associazione AlpaHa di Ugnano, in collaborazione con il gruppo podistico Le Torri, col patrocinio del Comune di Firenze, la collaborazione del Quartiere 4 sotto l'egida del Comitato Uisp di Firenze. L’evento ha un valore che va ben oltre la corsa. Al centro c’è infatti l’attività dell’associazione AlpaHa, il cui nome, con la “H” finale, richiama proprio la missione “pro Handicap”: un impegno concreto a favore dei ragazzi con deficit cognitivi, attraverso progetti di integrazione e crescita personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corri con gli AlpaHa, la passeggiata che unisce sport e solidarietà

