Corre ubriaco in Lamborghini in paese e non si ferma all'alt | 36enne bloccato dopo un inseguimento

I carabinieri hanno ritirato la patente a un 36enne che in Lamborghini sfrecciava a velocità elevata per le strade di Cologne (Brescia). L'uomo è stato bloccato al termine di un inseguimento terminato in provincia di Bergamo. Dai controlli, è risultato positivo all'alcoltest.