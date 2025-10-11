Corre ubriaco in Lamborghini in paese e non si ferma all'alt | 36enne bloccato dopo un inseguimento
I carabinieri hanno ritirato la patente a un 36enne che in Lamborghini sfrecciava a velocità elevata per le strade di Cologne (Brescia). L'uomo è stato bloccato al termine di un inseguimento terminato in provincia di Bergamo. Dai controlli, è risultato positivo all'alcoltest. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In Lamborghini ubriaco sfreccia a tutta velocità in paese e non si ferma all'alt: inseguimento mozzafiato dei Carabinieri - Alla guida un cittadino kosovaro di 36 anni risultato in stato di ebbrezza alcolica. Secondo brescia.corriere.it
Ubriaco al volante della Lamborghini, fermato dopo un inseguimento - Nei guai un 36enne di origine kosovare che non si è fermato all’alt dei carabinieri a Cologne: è stato fermato a Grumello del Monte ... Segnala giornaledibrescia.it