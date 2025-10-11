Coronas | Il Tevere può diventare la nuova frontiera dello sviluppo di Fiumicino

Fiumicino, 11 ottobre 2025 – “Il confronto emerso nella sezione dedicata al Tevere durante i Tavoli del Mare 2025 dimostra quanto il fiume rappresenti un asse strategico per il futuro di Fiumicino” — afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale — “non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per lo sviluppo economico e turistico del territorio”. “Occorre – prosegue Coronas – superare gli ostacoli burocratici che da anni impediscono una reale navigabilità del Tevere e avviare un piano di valorizzazione integrata che coinvolga Comune, Regione, Autorità di Bacino e Ministero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it